Reino Unido despede-se do príncipe Filipe

O Reino Unido despediu-se este sábado do príncipe Filipe, que morreu no dia 9 de Abril, aos 99 anos. As cerimónias fúnebres do duque de Edimburgo, tiveram lugar na Capela de S. Jorge, em Windsor. É aqui que será sepultado, na abóbada real.

As exéquias tiveram a presença de apenas 30 pessoas, devido à pandemia de covid-19. Às 15h, hora do início do funeral no Castelo de Windsor, o Reino Unido cumpriu um minuto de silêncio em homenagem ao príncipe consorte de Isabel II.

Na cerimónia não estiveram presentes Meghan Markle, mulher do neto Harry, por estar grávida e não ter tido autorização médica para voar de Los Angeles a Londres, nem o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que optou por ceder o seu lugar à família devido às restrições.