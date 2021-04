Na praia da Tocha, o surf vem sem multidões mas com muitas tradições

Vamos a Cantanhede pelo surf, mas é com as raízes na terra que começamos. É mesmo só o princípio, avisamos, porque o produto dessas raízes é rapidamente transferido para a água (que não a do mar). Ainda não chegamos ao surf mas já estamos na praia - fluvial: para vermos esse produto já transformado no cesto que é companhia habitual da dona Isabel quando está aqui na praia fluvial Olhos da Fervença. É uma presença assídua com os seus tremoços desde que a praia abriu e apresenta-se sempre vestida a rigor, com o traje das tremoceiras de antigamente.