Fernando Manso, pescador: “O stress do sofá fez mal à minha saúde”

Nove horas no mar de Sesimbra, treze homens a bordo e 3170 quilos de peixe capturado. Preço de venda do carapau: entre 1,40 e 1,80 euros o quilo. Preço de venda ao público, entre 5 e 8 euros. A cavala apanhada foi para isco, 80 cêntimos o quilo. Tudo somado, rendeu 3500 euros. Noite fraca para os pergaminhos do Mestre Manso .

Fernando Manso é filho e neto de pescadores. Não começou a vida na pesca porque o pai desejava-lhe outro rumo. Mas, aos 39 anos – e depois de ter sido funcionário público –, já era mestre encartado. A partir daqui, e ao lado do pai nos comandos da traineira Luís Adrião, começou a destacar-se pela audácia e pelo domínio das novas tecnologias a bordo. Quando assumiu o governo do barco, Fernando Manso foi, durante 17 anos, campeão da pesca do cerco em Sesimbra (concurso da Docapesca que premeia as embarcações que mais valor geram), um feito na comunidade piscatória da vila. Aos 59 anos, reformou-se.