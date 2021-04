Na Herdade do Touril, o mar eleva-nos, o campo embala-nos

A planear as próximas férias? Entre a Zambujeira do Mar e o cabo Sardão, a Herdade do Touril, reaberta e renovada, traz novidades e paz para a próxima temporada. Um luxo de simplicidades complexas, mas acima de tudo de espaço e tempo para nos aninharmos e recarregarmos corpo e alma.

Tanto para fazer e a mim ninguém me tira da espreguiçadeira. Ele é praias perfeitas e algumas quase selvagens por todos os lados, centenas de quilómetros de caminhadas pela costa e pelo campo - e tudo a começar logo aqui à porta; até há a dois passos uma mais preguiçosa piscina de água salgada morninha para quem não quiser gastar energias na ida à praia... Como eu, que cometi o pecado de me estender na espreguiçadeira do meu terraço privativo e começar a trocar zurros com o Tonel e com a Violeta. Depois do casal de burros vieram as cabras, e há duas recém-nascidas com muita curiosidade pelos novos hóspedes – até vêm à rede para receberem festinhas.