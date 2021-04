Wolverhampton condena Sheffield United à despromoção

Com quatro portugueses no “onze”, a equipa de Nuno Espírito Santo venceu por 1-0

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, derrotou neste sábado o Sheffield United, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada do campeonato inglês de futebol, condenando o adversário à despromoção.

Os ‘wolves’ continuam no 12.º lugar, agora com 41 pontos, a três do clube que o antecede, o Aston Villa, enquanto o Sheffield United, que é o lanterna-vermelha, com 14 pontos, ficou virtualmente despromovido.

O brasileiro Willian José fez o único golo da partida no estádio Molineux, aos 59 minutos, a passe do espanhol Adama Traoré.

O Wolverhampton contou hoje com seis portugueses em jogo: Rui Patrício, João Moutinho, Nélson Semedo e Daniel Podence foram titulares, enquanto Vitinha e Fábio Silva foram suplentes utilizados.

O West Ham perdeu na visita a Newcastle, por 3-2, desperdiçando a oportunidade de subir ao terceiro lugar do campeonato.

A jogar em casa, o Newcastle adiantou-se no marcador com um autogolo de Diop, aos 36 minutos, e ampliou a vantagem aos 41, através de Joelinton. Na segunda parte, o West Ham respondeu e chegou ao empate, com Diop a redimir-se e a marcar aos 73, com Lingard, de penálti (80), a fazer o segundo.

No entanto, o Newcastle voltou à vantagem aos 82, com um golo de Joseph Willock, que tinha entrado em campo um minuto antes.

Com esta derrota, o West Ham continua em quarto lugar no campeonato, com 55 pontos, atrás do Leicester, terceiro, com 56.

A equipa pode mesmo perder nesta ronda dois lugares - para o Chelsea, quinto, com 54, e para o Liverpool, sexto, com 52, mas com melhor diferença global de golos, primeiro critério de desempate em Inglaterra.

Quanto ao Newcastle está em 15.º, com 35 pontos.