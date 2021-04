Dois dias seguidos ao nível dos líderes na Áustria

Somando um total de 215 (-1) pancadas, está a 3 pancadas do top-10, e a 8 da dupla de líderes, que perfaz 207 (-9) e é composta pelo alemão Martin Kaymer (68-70-69) e o espanhol Alejandro Canizares (67-70-70).

O algarvio de 38 anos – melhor rookie do ano do European Tour em 2012 e vencedor nesse ano do Open da Madeira – reagiu ao 75 (+3) inaugural com uma série de 69-71 que iguala o resultado de Canizares no cômputo do segundo e terceiro dias e que fica a um shot de Kaymer nesse período.

As 69 (-2) de sexta-feira tinham-no feito subir para os 31.ºs com um total de 144 (Par), passando o cut (fixado em 145, +3) com grande à-vontade; este sábado com 71(-1) subiu mais 6 posições.

Ontem, notavelmente, Santos tinha feito 3 birdies e o resto tudo pares, hoje o dia foi mais atribulado: mais birdies, 5, mas também 2 bogeys e 1 duplo bogey. Partilha o 25.º lugar com mais 11 jogadores, e tem aqui uma oportunidade para registar a sua melhor classificação do ano (até agora o 33.º lugar no Magical Kenya Open, em Nairobi, a 21 de Março).

Ocupa actualmente a 142.ª posição na Race to Dubai (a tabela que é como a da Fedex Cup para o PGA Tour) e a 603.º no ranking mundial. Se terminasse a prova como está, nos 25.ºs, subiria para 134.ª na RTD.

Ricardo Santos vem de um terceiro lugar no domingo na prova de profissionais do 1.º Torneio Circuito FPG, realizado no O’Connor Course do Amendoeira Golf Resort, no Algarve. Pedro Figueiredo ganhou esta prova com o incrível resultado de 133 (-11) em 36 buracos, mas “Figgy” não esteve bem na Áustria, falhou o cut com 155 (+11).

No topo, Canizares procura tornar-se o primeiro vencedor wire-to-wire no European Tour 2021, ou seja, a liderar do princípio ao fim. Kaymer, um duplo campeão de majors e também do Players Championship, procura a sua primeira vitória desde o Open dos EUA de 2014.

A Alemanha está em força na Áustria, já que o germânico Maximilian Kieffer é terceiro com 208 (68-70-69). O norte-americano John Gatlin está em quarto isolado com 209 (-7) e no quinto posto, com 210 (-6), surgem o sul-africano Jacques Kruyswijk (68-72-70), o holandês Joost Luiten (71-70-769) e o inglês David Gavins (69-74-67).

