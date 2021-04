Chelsea colocou um travão ao Manchester City

A Premier League está praticamente garantida (onze pontos de vantagem sobre o Manchester United), na Liga dos Campeões está nas meias-finais e, no próximo fim-de-semana, defronta o Tottenham na final da Taça da Liga, mas o Manchester City de Pep Guardiola já não vai conseguir a época perfeita. Mérito do Chelsea.

Quatro dias depois de perder contra o FC Porto, os londrinos derrotaram (1-0) neste sábado os “citizens” no Estádio de Wembley, em Londres, e garantiram o primeiro bilhete para a final da Taça de Inglaterra.

Apesar de terem conseguido desfechos opostos a meio da semana (o Chelsea foi derrotado pelo FC Porto; o City venceu em Dortmund o Borussia), as duas equipas entraram no relvado de Wembley moralizadas pelo apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões, mas os londrinos foram melhores e mereceram a qualificação.

Com João Cancelo e Rúben Dias de início - Bernardo Silva começou no banco -, o City mostrou-se sempre incapaz de ter o controlo da partida e Thomas Tüchel, que nunca tinha vencido Guardiola em cinco duelos entre técnicos, apenas necessitou de um golo na segunda parte para desta vez alemão levar a melhor no confronto com o espanhol.

O único golo da meia-final surgiu aos 55’ e foi apontado pelo marroquino Hakim Ziyech, após assistência do alemão Timo Werner.

O segundo finalista será conhecido neste domingo e sairá da partida entre Leicester e Southampton, agendada para as 18h30, também em Wembley.