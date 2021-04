Benfica perde no Estádio da Luz com o Gil Vicente

O Benfica perdeu neste sábado por 2-1, no Estádio da Luz, com o Gil Vicente. Um resultado que deixa os benfiquistas a 12 pontos do Sporting, líder do campeonato, que pode permitir ao FC Porto afastar-se e ficar a seis pontos de distância das “águias”, no segundo lugar, e que pode até significar que o Sp. Braga alcance os “encarnados” no terceiro posto.

Com uma exibição muito fraca, o Benfica, que iniciou a partida com o mesmo esquema táctico (três defesa centrais) e o mesmo “onze” que, na jornada anterior, tinha goleado no terreno do Paços de Ferreira, desperdiçou toda a primeira parte.

E foi com naturalidade que o Gil Vicente inaugurou o marcador, num contra-ataque bem finalizado por Leauty (35'), numa altura em que os gilistas tinham mais remates e cantos do que os homens da casa.

Até ao intervalo, contudo, o resultado não se alterou e apesar de na segunda parte o Benfica ter surgido com mais intencionalidade e um sistema táctico já montado em 4x4x2, o Gil Vicente resistiu e, em mais um contra-ataque veloz, dilatou a sua vantagem, numa jogada concluída por Lourency (81').

O melhor que o Benfica conseguiu foi reduzir a desvantagem a quatro minutos dos 90’ e através de um autogolo de Vítor Carvalho, após defesa incompleta do guarda-redes Denis.