Produzida em ovos, esta vacina contra a covid-19 ambiciona mudar tudo

Por ora, tem um nome quase impronunciável, NDV-HXP-S, feito das siglas dos seus componentes. Mas se tudo correr bem, este projecto nascido nos Estados Unidos e que está a ser testado em vários países asiáticos e do continente americano pode vir a ser a vacina contra a covid-19 mais barata do mercado, porque tem característica únicas: por um lado é cultivada em ovos, como as vacinas da gripe o são desde a década de 1950, o que a torna acessível a países de baixos e médios rendimentos. Mas, por outro, foi desenvolvida com a mais avançada tecnologia molecular.