Portimão faz ensaios de venda ao “postigo” à espera do Verão em biquíni

O sol nas esplanadas vai “eclipsar-se” a partir de segunda-feira, com o recolher a passar a ser obrigatório. Mas já há algumas estratégias para contornar as restrições por parte de comerciantes e clientes

O agravamento das medidas de confinamento, em Portimão, começam na segunda-feira, mas já se ensaiam novas fórmulas para controlar as restrições: “Olhó postigo, olhó postiguinho!" é o slogan que a proprietária da boutique “Magana” vai usar para chamar a atenção para a nova colecção de biquínis e fatos-de-banho que tem expostos para venda. “Como não posso ter a porta aberta, ponho-me a chamar a clientela como se estivesse vender hortaliças no mercado”, diz Teresa Calado, prometendo não cruzar os braços. O concelho é um dos quatro mais atingidos pela contaminação do vírus covid-19, que por essa razão vai recuar uma fase no confinamento em vez de desconfinar como a maior parte do país.