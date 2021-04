Covid-19: Veja a evolução da matriz de risco em Portugal

Portugal já não está na zona verde, mas, antes, num tom amarelo a caminhar para o laranja do termómetro usado pelo Governo para avaliar o processo de desconfinamento. Uma vez cruzadas as “áreas vermelhas”, avisou António Costa no dia 11 de Março, o desconfinamento é travado.

O R(t) - índice de transmissibilidade da covid-19 - e os novos casos da infecção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias situam-se, actualmente, em 1,05 e 71,6, respectivamente. Isso significa que o R(t) está já acima do limite de 1 definido pelo Governo. Pelo contrário, a incidência de novos casos ainda se encontra abaixo de 120 casos por 100 mil habitantes.

A 9 de Março, o país figurava na zona verde da matriz de risco, com o R(t) de 0,78 e a incidência de 118, 49 casos por 100 mil habitantes. Em pouco mais de um mês, os novos casos de infecção são agora mais reduzidos mas o índice de transmissibilidade aumentou.

De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), há agora 29 concelhos com uma incidência cumulativa superior a 120 novos casos de infecção por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores. Desses, 17 concelhos registam uma incidência entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes (já acima do limite imposto pelo Governo); sete entre 240 e 479,9 casos; três que têm entre 480 e 959,9 casos e dois que concentram mais de 960 casos por 100 mil habitantes.

Caso algum concelho registe, em duas avaliações consecutivas, um índice de transmissibilidade superior a 1 e uma incidência de novos casos por 100 mil habitantes superior a 120, não avançará na próxima fase de desconfinamento. Por esse motivo, há seis concelhos que não vão avançar na próxima fase de desconfinamento e quatro onde será mesmo preciso dar um passo atrás já na próxima segunda-feira, 19 de Abril, conforme informou esta quinta-feira o primeiro-ministro.