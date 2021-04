Concelhos acima do limite de incidência mudam, mas continuam a ser 29

Há 17 concelhos com uma incidência entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes (já acima do limite imposto pelo Governo); sete que registam entre 240 e 479,9 casos; três que têm entre 480 e 959,9 casos e dois que contabilizam mais de 960 casos.

O número de concelhos acima do limite de incidência definido pelo Governo mantém-se em 29, de acordo com o boletim Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira. Há agora 29 concelhos com uma incidência cumulativa superior a 120 novos casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias, o mesmo número do que na última actualização, feita na passada sexta-feira, dia 9 de Abril.

Segundo o boletim, há 17 concelhos com uma incidência entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes (já acima do limite imposto pelo Governo); sete que registam entre 240 e 479,9 casos; três que têm entre 480 e 959,9 casos e dois que contabilizam mais de 960 casos por 100 mil habitantes.

Apesar de o número de concelhos acima do limite de incidência se manter em relação à última actualização, há municípios que saíram e outros que entraram na lista de risco. Em Beja, por exemplo, a incidência desceu de 173 para 107 casos por 100 mil habitantes. Numa trajectória contrária, Mêda passou de 44 casos para 131 casos por 100 mil habitantes.

Os dados agora apresentados correspondem ao período entre 6 e 13 de Abril.

Na passada sexta-feira, a DGS adiantou que o boletim que contém as incidências cumulativas a 14 dias por concelho vai passar a ser publicadas à sexta-feira para “diminuir o intervalo entre a extracção de dados e a publicação dos mesmos”.