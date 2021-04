Beja avança no desconfinamento, após DGS rectificar incidência do concelho

O concelho era um dos sete que não avançariam para a terceira fase do plano de desconfinamento por não cumprir os critérios definidos pelo Governo. Agora, com a rectificação feita pela DGS, Beja poderá desconfinar com as regras definidas para dia 19 de Abril.

O concelho de Beja vai prosseguir para a terceira fase do plano de desconfinamento na próxima segunda-feira, após uma rectificação da incidência cumulativa de covid-19 nos últimos 14 dias, informou o Governo nesta sexta-feira. A rectificação foi feita esta sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), num comunicado em que é referido que a incidência da covid-19 em Beja é, afinal, de 107 casos por 100 mil habitantes a 14 dias – o que faz com que o concelho cumpra os critérios para avançar no desconfinamento. Estes dados relativos à incidência cumulativa da covid-19 dizem respeito ao período de 31 de Março a 13 de Abril.

O ministério da Saúde confirmou ao PÚBLICO que esta actualização significa que o concelho de Beja pode prosseguir para a terceira fase de desconfinamento, ao contrário do que tinha sido avançado na quinta-feira. O concelho está, assim, abaixo do limite dos 120 casos por 100 mil habitantes que rege quais os municípios que avançam no processo de desconfinamento. Na última avaliação feita pela DGS a 9 de Abril, o concelho de Beja registava 173 casos por 100 mil habitantes.

Nas medidas anunciadas pelo Governo na quinta-feira, Beja estava incluída na lista de concelhos que não iriam passar à fase seguinte do desconfinamento por terem “duas avaliações sucessivas em situação de risco”. O nome do município foi entretanto retirado da lista apresentada no site do Governo Estamos On.

Com a saída de Beja do grupo, não prosseguem para a nova fase seis concelhos, com duas avaliações sucessivas de mais de 120 casos por 100 mil habitantes, mantendo as restrições actualmente em vigor. São eles Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela.

Além destes, os concelhos de Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior recuarão na segunda-feira para as regras que vigoravam no continente português no início do processo de desconfinamento, iniciado a 15 de Março. Além de os habitantes não poderem circular para fora do concelho, voltam a fechar esplanadas, lojas, museus, monumentos, bibliotecas e galerias de arte – mas todos os estabelecimentos de ensino acompanham a retoma nacional das aulas presenciais. A generalidade dos restantes concelhos de Portugal continental segue em frente para a terceira das quatro fases previstas pelo Governo.

O presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio, já tinha contestado na quinta-feira a inclusão do município na lista de concelhos que não avançam para a terceira fase de desconfinamento por considerar que os valores da incidência não estavam correctos. “Mas há mais: não temos ninguém de Beja internado no hospital neste momento e não temos nenhum surto no concelho, onde existem apenas 24 casos activos. As cadeias epidemiológicas estão todas identificadas. Não faz sentido [excluir o concelho da próxima fase de desconfinamento]”, afirmou, em declarações à agência Lusa. ​com Lusa