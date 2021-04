Ventura quer ser terceiro nas câmaras da Grande Lisboa

A tentar coligação com PSD para autárquicas nos Açores, líder do Chega avisa que apoio do partido “ou é para tudo ou não é para nada”.

À medida que vai apresentando candidatos autárquicos no continente, André Ventura aproveita para esticar a corda dos Açores, onde quer forçar o resto da direita a uma coligação nas autárquicas. O líder do Chega avisou nesta sexta-feira que “não é positivo para a estabilidade governativa do arquipélago lançar todo o resto do grupo [do Governo] contra o Chega” e quer mostrar que a porta continua aberta, dizendo que “está em curso um processo de análise e negociação”.