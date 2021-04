Quatro concelhos recuam e sete travam desconfinamento

O território continental, “na generalidade”, vai avançar, segunda-feira, para a terceira fase do desconfinamento, mas há quatro concelhos que recuam às medidas restritivas da primeira fase e sete que mantém as que estão agora em vigor, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, no final do Conselho de Ministros que aprovou o decreto de execução do estado de emergência.