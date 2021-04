Militares já fizeram acções de sensibilização em quase 2500 lares

As equipas de militares dos três ramos que procedem a acções de sensibilização em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas já foram a um total de 2439 lares, abrangendo 30.004 funcionários, revelou o Estado-Maior- General das Forças Armadas (EMGFA).

São 130 as equipas — 121 do Exército, cinco da Marinha e quatro da Força Aérea — que estão envolvidas neste apoio ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social cuja meta é chegar a mais de 2700 lares. Comparativamente aos últimos dados facultados pelo EMGFA, referentes e 15 de Março, registou-se um aumento de 160 novas acções nestas instituições em menos de um mês, passando de 2279 para 2439.

O objectivo é sensibilizar os funcionários dos lares para as medidas preventivas contra a propagação da covid-19, numa panóplia de aconselhamentos que vão das práticas de higienização e limpeza das instalações ao estabelecimento de circuitos seguros e tratamento de resíduos contaminados, passando pela utilização do equipamento de protecção individual.

Este acompanhamento não se esgota nas sessões de informação in loco. Após estas acções, o EMGFA, através da Direcção da Saúde Militar, promove sessões complementares realizadas remotamente para o esclarecimento de dúvidas.

Este é apenas um dos aspectos do envolvimento das Forças Armadas na luta contra a covid-19, iniciado em 19 de Março do ano passado, um dia depois do Presidente da República ter declarado o primeiro estado de emergência. Então, os militares disponibilizaram tendas de campanha a unidades de saúde para a triagem de casos suspeitos e 2000 camas foram cedidas.

Numa primeira fase, este apoio, que aumentou a visibilidade das Forças Armadas junto da sociedade civil, passou também por colmatar falhas de abastecimento. Assim, o Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos produziu gel desinfectante e testes.

Seguiram-se acções de desinfecção de lares e escolas e missões de formação em prisões. Numa fase posterior, uma equipa de especialistas militares desenvolveu para a Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo um modelo matemático de previsão de gestão de camas, que aumentava o horizonte de quatro dias para duas semanas. O que, num momento agudo da pandemia naquela área, facilitou o funcionamento em rede das unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde.

Mas o envolvimento mais destacado foi o recurso às instalações clínicas militares para o atendimento de doentes com covid-19. A 15 de Março, os pólos de Lisboa e Porto do Hospital das Forças Armadas tinham recebido 1063 doentes. No Centro de Apoio Militar Covid do Exército, a funcionar no Hospital de Belém, em Lisboa, foram assistidos até meados do passado mês 644 doentes. Esta acção conjunta de pessoal clínico militar e civil, este último requisitado pela ARS de Lisboa e Vale do Tejo, funcionou em complementaridade dos hospitais que estavam sobre pressão.

Do mesmo modo, nas estruturas de apoio à retaguarda de Évora e Coimbra — nesta através de parceria com a Cruz Vermelha, Estado e câmara — foram acolhidos, respectivamente, 215 e 43 doentes.

Ainda antes de o vice-almirante Gouveia e Melo ter sido nomeado pelo Governo para dirigir a task force da vacinação, tendo constituído uma equipa de 20 militares para a programação da campanha, as Forças Armadas também participaram noutra acção: o rastreio, que visa romper as cadeias de contágio da pandemia.