Manuel dos Santos acusa PS-Porto de lhe ter feito “ataque ad hominem” e vai recorrer para o Constitucional

O socialista recebeu ordem de expulsão por parte da comissão distrital de jurisdição do Porto por ter chamado “cigana” à presidente da Câmara de Matosinhos. Jurisdição nacional passou a sanção para suspensão dos direitos de militante por dois anos.

O ex-eurodeputado socialista Manuel dos Santos viu na proposta de expulsão com que a comissão distrital de jurisdição (CDJ) do PS-Porto o pretende sancionar um “ataque ad hominem”, que visa a sua “destruição política e pessoal”. E apesar de o pedido de expulsão aprovado em 2017 pela CDJ ter transformado pela comissão nacional de jurisdição (CNJ) do PS numa suspensão de direitos de militante por dois anos, Manuel dos Santos vai recorrer para o Tribunal Constitucional (TC).