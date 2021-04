Esta exposição põe a vizinhança do Bonfim na montra de uma galeria

Bonfim na Presidenta reúne os objectos mais queridos de alguns moradores da freguesia do Porto e coincide com uma edição especial do jornal comunitário O Bomfim , espécie de catálogo que narra as suas histórias. Para ver e ler até 20 de Maio na Senhora Presidenta.

Desde 2018, O Bomfim tem servido de montra para dar a conhecer uma freguesia que, estando próxima do centro histórico e do circuito turístico do Porto, preserva o espírito de comunidade e o comércio de proximidade da cidade genuína. O “jornalinho de bairro”, que a cada edição apresenta diferentes espaços e rostos bonfinenses, vai agora transportar a vizinhança para um expositor mais literal: a montra da Senhora Presidenta, que será ocupada por sete objectos de sete moradores do bairro no âmbito da exposição Bonfim na Presidenta, que se inaugura esta sexta-feira e pode ser visitada até 20 de Maio.