Madoff e Sócrates

Morreu o maior gestor de fortunas do mundo chamado Madoff que ressuscitou e deu grandeza ao esquema em pirâmide (Ponzi) da D. Branca (receber de uns para pagar a outros). O prejuízo, em larga escala, de 54, 5 mil milhões de euros lesou dezenas de milhares de investidores da alta finança em 136 países do mundo, durante dez anos.

Sócrates é um pigmeu comparado com Madoff. Só que Madoff declarou-se culpado e o seu julgamento condenou-o uma pena de prisão de 150 anos. Sócrates usou outro esquema que o levou a uma vida de luxo com os milhões que um amigo lhe emprestou/deu. Apesar de Ivo Rosa o ilibar de 172 crimes, muitos outros, de fraude fiscal, permanecem. O MP vai recorrer, mas precisa de seis meses – mais um atraso, para fazer o recurso.

Eu penso que se devia evitar incluir muitos crimes no mesmo processo, o que torna o julgamento de Sócrates muito complexo e muito moroso. Cada espécie de crime devia ser julgado individualmente, a partir dos que têm bases sólidas com provas robustas para condenar o réu.

Artur Gonçalves, Sintra

Apesar tudo, obrigado Ivo Rosa

​Apesar de não compreender as razões que levaram o juiz Ivo Rosa a absolver Sócrates dos crimes de corrupção quero, apesar de tudo, agradecer-lhe o facto de ter conseguido trazer a justiça para a ordem do dia. Mais uma vez ficou provado que a justiça não é igual para todos. Mais uma vez ficou demonstrado que há muitas manobras que são possíveis e que nós, cidadãos comuns, nem imaginamos. Ficou provado que qualquer alteração do Tribunal Constitucional pode afectar o futuro da justiça como bem avisou em 2019 a juíza Fátima Mata-Mouros a propósito do momento inicial para a contagem do tempo dos crimes de corrupção. Aos diferentes governos e aos diferentes deputados que têm tido assento no Parlamento nas últimas décadas tem faltado vontade de combater a corrupção e por isso agora só se podem gabar de ter contribuído para a decisão instrutória de Ivo Rosa. É muito triste ver que Portugal é um país apontado como um local onde é fácil corromper e não faltam exemplos para enumerar. Por isso e apesar de tudo o meu obrigado a Ivo Rosa.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Quo vadis União Europeia?

As razões para nos inquietarmos avolumam-se. A irrelevância diplomática da UE, incapaz de se fazer ouvir e respeitar pelo resto do mundo, de que a recente humilhação pela Turquia é apenas mais um confrangedor episódio.

A incapacidade de gerar consensos internos e agir concertadamente em matérias importantes e urgentes, como recentemente se observou relativamente à vacina da AstraZeneca ou na intenção alemã de avançar unilateralmente para a compra da vacina russa. As reiteradas hesitações, contradições e atrasos na disponibilização das verbas da designada “bazuca”, de que depende a sobrevivência de muitos e o relançamento do crescimento económico europeu, por oposição à agilidade e celeridade dos EUA.

A pouca qualidade dos ocupantes dos órgãos que tutelam a UE, a ineficácia dos processos de decisão instituídos e a falta de empenho e solidariedade dos Estados-membros ameaçam assustadoramente a viabilidade do projecto europeu.

Pedro Carvalho, Lisboa

Contratação de enfermeiros

No passado dia 11 de Abril foi publicada no seu jornal uma notícia intitulada “Cruz Vermelha contrata enfermeiros sem confirmar validade da cédula” com surpreendente destaque de primeira página.

Por motivos reputacionais, solicito a devida rectificação, visto que os representantes da Cruz Vermelha cumpriram todas as regras para verificação da validade das cédulas emitidas pela Ordem dos Enfermeiros, ao contrário do que faz crer a notícia em causa. Aliás, sendo esta Organização Humanitária detentora de 3 Escolas Superiores de Enfermagem, seria estranho que os procedimentos regulamentares da profissão não fossem observados. Por isso, sublinho:

1. Foi solicitado a todos os enfermeiros envolvidos o número de cédula profissional e confirmada a sua validade através do site da Ordem dos Enfermeiros no menu referente a enfermeiros registados;

2. Ora, este mecanismo digital permite confirmar a validade de cada cédula profissional;

3. Todos os enfermeiros envolvidos detinham as cédulas activas;

4. Os enfermeiros que não enviaram a respectiva informação profissional não foram admitidos;

5. As remunerações estabelecidas foram rigorosamente cumpridas pela CVP, bem como os prazos de pagamento;

6. A CVP não recebeu qualquer manifestação de desagrado por parte de qualquer elemento recrutado para este processo de vacinação.

Francisco George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa