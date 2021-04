Tiroteio em Indianápolis faz pelo menos oito mortos

Pelo menos oito pessoas foram mortas por um atirador num armazém da empresa FedEx em Indianápolis, a cidade mais populosa do estado norte-americano do Indiana. De acordo com a polícia, o atirador suicidou-se depois de os agentes terem chegado ao local.

“Há muitas pessoas com ferimentos de balas”, disse a agente Genea Cook, da polícia de Indianápolis, numa conferência de imprensa.

O tiroteio aconteceu na noite de quinta-feira num armazém da FedEx localizado nas imediações do aeroporto internacional de Indianápolis.

É o quarto tiroteio com vários mortos nos EUA em menos de um mês. No dia 16 de Março, um atirador matou oito pessoas, incluindo seis mulheres de origem asiática, em três salões de massagens no estado da Georgia; sete dias depois, um atirador matou dez pessoas num supermercado no estado do Colorado; e no dia 1 de Abril, um atirador matou quatro pessoas, entre as quais uma criança, num edifício de escritórios na Califórnia.