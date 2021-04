Cuba: à nova geração cabe “defender um socialismo que já não é o socialismo anterior”

A maioria dos actuais dirigentes do Partido Comunista de Cuba (PCC) nasceu depois de 1959 e tem menos de 62 anos – a idade da revolução cubana. O 8.º Congresso do PCC, que esta sexta-feira começa, aposta na renovação da liderança e na formação ideológica dos seus quadros (cuja média de idade é 42 anos). Até dia 19, um novo Secretário-Geral substituirá o líder histórico Raúl Castro, com 89 anos.