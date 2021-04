Crise económica marca Congresso do Partido Comunista de Cuba

A pandemia paralisou o turismo, o PIB caiu 11% em 2020. Cuba está a viver a pior crise económica dos últimos 30 anos, com a escassez alimentar a marcar o dia-a-dia dos cubanos. Em vésperas do congresso do Partido Comunista de Cuba (PCC), o ministro da Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, foi a mais recente vítima política da crise: ao fim de 11 anos no cargo, foi demitido por ordem do Presidente da República, Miguel Díaz-Canel.