Covid-19: Alemanha coloca Algarve e Açores na lista de zonas de risco

A medida aplica-se a partir de domingo. No entanto, os turistas provenientes do Algarve poderão interromper a quarenta ao fim de cinco dias em caso de teste negativo.

A Alemanha colocou esta sexta-feira a região do Algarve e os Açores na lista de zonas de risco face à pandemia de covid-19, com os turistas alemães a terem de cumprir uma quarentena de dez dias no seu regresso.

A medida aplica-se a partir de domingo, 18 de Abril, segundo o instituto de vigilância sanitária alemão Robert-Koch (RKI), no entanto os turistas provenientes desta região do sul de Portugal, um dos destinos turísticos preferidos, poderão interromper a quarenta ao fim de cinco dias em caso de teste negativo.

O arquipélago dos Açores também se junta a esta lista, a par da região autónoma espanhola de Castilla- La Mancha e os Emirados Árabes Unidos devido a elevadas taxas de incidência. Pelo contrário, a Alemanha retirou o Reino Unido das zonas de risco face à pandemia de covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.987.891 mortos no mundo, resultantes de mais de 139 milhões de casos de infecção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.937 pessoas dos 829.911 casos de infecção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direcção-Geral da Saúde.