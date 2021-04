Veterinários angariam 6.244 euros para apoiar pastor que perdeu 68 cabras

A Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) angariou 6.244 euros para apoiar o pastor Dario Gonçalves, de Arcos de Valdevez, que na sexta-feira ficou sem 68 cabras de raça bravia, mortas por um relâmpago.

Em comunicado, a OMV conta que “angariou o valor total” de 6.244 euros e 50 cêntimos, “correspondentes a 220 donativos na conta solidária” criada em 13 de Abril para ajudar o pastor, de 53 anos, que andava com o rebanho, composto por cerca de 350 cabras, pelos montes de Gondoriz, em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo.

Segundo a Ordem, “a morte destes animais significou uma perda económica directa de aproximadamente” 5.000 euros, “sem contar com as crias que estariam para nascer”.

“Perante a impossibilidade de o pastor poder repor este efectivo e receber os apoios financeiros, a OMV optou por abrir uma conta solidária para a qual convidou a classe dos Médicos Veterinários a apoiar, contando também com o contributo da sociedade civil. O valor atingido será suficiente para a aquisição dos animais, pelo que a OMV já procedeu ontem [quinta-feira] ao encerramento da conta OMV Solidária”, indica o comunicado.

A OMV diz que “teve conhecimento de um comunicado do Ministério da Agricultura que dá conta [de] que tratará o processo como caso de ‘força maior'”.

Na quarta-feira, o Ministério da Agricultura explicou “que, depois de avaliados todos os instrumentos disponíveis, o acontecimento de que resultou na morte de 68 cabras de raça Bravia no concelho de Arcos de Valdevez, está a ser tratado pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) no âmbito dos regimes de ajuda aos produtores agrícolas e pecuários, como um caso de força maior”.

“Este regime determina que a redução do efectivo de caprinos do produtor em causa não resultará em qualquer tipo de penalização no pagamento das ajudas a que se candidatou, nomeadamente na atribuição do prémio para ovinos e caprinos, no apoio à manutenção de raças autóctones e no apoio à manutenção da actividade agrícola em zonas desfavorecidas”, sublinha a OMV.

Citado no comunicado, Jorge Cid, Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários (OMV), destaca “o sucesso da iniciativa, que contou com muitas pessoas que quiseram solidarizar-se com o pastor Dario Gonçalves de Lima que perdeu de forma trágica o seu sustento”.

O médico lembra ainda a “importância da preservação da figura do pastor, cada vez em menor número em Portugal e da sua dedicação aos animais”.

“São explorações como esta que contribuem para a manutenção do património genético destas nossas raças autóctones, para a gestão da paisagem e eliminação de matéria combustível, prevenindo incêndios rurais, bem como para a fixação de pessoas em territórios desfavorecidos e que geram e retêm valor nestas áreas, sob a forma de produtos alimentares de elevado valor e que são eles também parte do nosso património histórico e cultural”, concluiu Jorge Cid.