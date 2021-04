Câmara de Terras de Bouro quer colocar um teleférico do Gerês à Pedra Bela

Numa reunião com a CCDR-N, o presidente do município referiu a construção de um teleférico para ligar a vila do Gerês à Pedra Bela. Para já, é apenas uma ideia que está a ser maturada, mas o objectivo é tirar carros do parque nacional. Manuel Tibo garante que a autarquia “não quer construir mais nada” na Peneda-Gerês.

E se fosse possível chegar ao Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), a partir de Terras de Bouro, dentro de uma cabina suspensa por um cabo? A ideia não é de agora e ainda está “a ser maturada”, mas a autarquia terrabourense está focada em “ver avançar” a intenção de construir um teleférico para ligar a vila do Gerês à zona da encosta da Pedra Bela, junto ao miradouro. Tanto que, na reunião do município com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) da última segunda-feira, a construção do teleférico voltou a ser mencionada, fazendo parte de uma lista de “necessidades” e problemas que o território precisa de ver resolvidos para se “preparar para um futuro muito próximo”.