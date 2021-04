Como vai ser o funeral do príncipe Filipe

Já são conhecidos os detalhes do funeral deste sábado do príncipe consorte, marido da rainha Isabel II, que morreu, a 9 de Abril, aos 99 anos.

O funeral

O funeral, que será transmitido em directo, terá lugar na Capela de São Jorge no Castelo de Windsor às 15h locais, mesma hora que Lisboa.

Como previsto, será um funeral real e não de Estado, com a maioria dos detalhes estabelecidos de acordo com os desejos pessoais daquele que serviu como príncipe consorte.

No entanto, teve de ser reduzido devido às restrições impostas para conter o surto de covid-19 no país, que já foi responsável pela morte de 127.438 no Reino Unido. Não haverá acesso público, não serão realizadas procissões públicas e o funeral terá lugar inteiramente dentro dos terrenos do Castelo de Windsor.

O serviço começará com um minuto nacional de silêncio. No fim, o antigo duque de Edimburgo será sepultado no Jazigo Real da capela.

Quem vai

Apenas 30 pessoas poderão assistir à despedida a Filipe por causa das regras sanitárias. Entre aquelas, além da rainha, estarão todos os filhos, netos e respectivos cônjuges (excepto Meghan Markle, mulher de Harry), os dois sobrinhos da monarca, filhos da malograda princesa Margarida, primos tanto de Isabel II como de Filipe, descendentes da rainha Vitória, e os dois sobrinhos-netos de Filipe: Bernhard, príncipe herdeiro da casa alemã de Baden, e Philipp, da casa nobre germânica de Hohenlohe-Langenburg. O secretário pessoal do duque de Edimburgo, ao contrário do que foi inicialmente estimado, não estará entre a assistência.

Depois de algum debate sobre a indumentária, os membros da família real não irão usar uniformes militares. Todos seguirão as regras nacionais impostas por causa da pandemia e usarão máscaras de protecção individual durante o serviço de 50 minutos.

Um pequeno coro de quatro pessoas cantará peças musicais escolhidas pelo príncipe antes da sua morte. A rainha estará sentada sozinha durante o culto.

Os detalhes

Às 11h, o caixão de Filipe, coberto pelo seu estandarte, uma coroa de flores, o seu chapéu da Marinha e a sua espada, será levado por um grupo elementos da Guarda da Rainha da Capela Privada para o Salão Interior do Castelo de Windsor.

Às 14h, iniciam-se os preparativos cerimoniais. Quinze minutos depois, os destacamentos militares saídos das relações militares especiais de Filipe, tais como a Marinha Real, os Fuzileiros Navais Reais, os Guardas Granadeiros, os Espingardas Gurkha Reais, o Corpo de Inteligência e os Highlanders alinhar-se-ão no quadrilátero do castelo. Os guardas a pé e a cavalo alinhar-se-ão em torno do perímetro do quadrilátero.

Entre as 14h20 e as 14h27, os familiares que não participam na procissão partirão de carro para a Capela de São Jorge.

Às 14h27, o Land Rover modificado, que Filipe ajudou a desenhar, entrará no perímetro.

Reuters Reuters Fotogaleria Reuters

Às 14h38, o caixão será retirado do Salão Interior.

Às 14h40, as bandas no quadrilátero cessarão a música e o caixão sairá do edifício um minuto depois. Os membros da família que acompanharão o cortejo fúnebre, incluindo os quatro filhos de Filipe — a princesa Ana, os príncipes Carlos, André e Eduardo — e os netos William e Harry, sairão atrás do caixão, que será colocado no Land Rover.

Às 14h44, a rainha sairá num Bentley. O hino nacional será tocado e, quando o carro chegar à parte de trás do cortejo, fará uma breve pausa.

Às 14h45, o cortejo partirá com a banda dos Guardas Granadeiros a abrir caminho. O Land Rover será flanqueado pelos portadores do caixão. À medida que se move para a capela, serão disparados tiros pela Artilharia Montada Real da Tropa do Rei e um toque de recolher soará.

O Bentley da rainha irá parar do lado de fora da capela, na galilé, onde será recebida pelo capelão de Windsor, David Conner, que a acompanhará até ao lugar no interior da capela.

Às 14h53, o caixão chegará junto da escadaria oeste da Capela de São Jorge onde estará a guarda de honra e a banda dos Rifles. Posicionados no claustro estarão os conselheiros de defesa da Commonwealth do Canadá, Austrália, Novo Zelândia e Trinidad e Tobago.

Nos degraus oeste estará um destacamento desmontado da Cavalaria Pessoal. Um grupo de gaitas de foles da Royal Naval tocará “Still” assim que o Land Rover estacionar ao pé da escadaria. Um grupo dos Royal Marines retirará o caixão do Land Rover enquanto as gaitas de foles tocarão “Side”.

Às 15h, será feito um minuto de silêncio, a nível nacional. Do lado leste do relvado será disparada uma arma a assinalar o início e o fim desse momento. De seguida, o caixão será carregado até ao topo das escadas, onde será recebido pelo capelão de Windsor e pelo arcebispo de Cantuária, Justin Welby. À medida que as portas da capela se fecham, um grupo de bombeiros tocará “Carry On”. Os membros seniores da família real seguirão atrás do caixão até este ser colocado na nave central.

As insígnias de Filipe — essencialmente as medalhas e condecorações, o seu bastão de marechal de campo e as asas da Força Aérea Real, junto com as insígnias da Dinamarca e da Grécia, estarão sobre uma almofada no altar. A cerimónia do funeral será celebrada pelo capelão de Windsor.

Fotogaleria

Depois de o caixão ser depositado no Jazigo Real, serão proclamados os títulos de Filipe. Um major do Regimento Real da Escócia tocará, assim como os corneteiros da Marinha tocarão “The Last Post”. Após um período de silêncio, caberá aos trompetistas da Cavalaria Pessoal tocarem “Reveille” e, em seguida, os corneteiros dos Royal Marines tocarão “Action Stations”, um pedido específico do duque de Edimburgo.

O arcebispo da Cantuária pronunciará a bênção final, após a qual o hino nacional será cantado. A rainha e os outros membros da família deixarão a capela.