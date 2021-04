As Receitas - O Poder do Jejum Intermitente é o último livro da farmacêutica Alexandra Vasconcelos. Esta é a terceira de três receitas que o PÚBLICO dá a conhecer nesta semana, em parceria com a editora Planeta.

Depois de ter escrito O Poder do Jejum Intermitente, Alexandra Vasconcelos regressa com As Receitas que permitem cumprir este tipo de proposta. O objectivo não é o de perder peso, embora também possa fazê-lo com estas receitas, mas viver e envelhecer de maneira saudável.​ Ao longo desta semana, publicamos três receitas. A primeira foi um Batido verde cetogénico, seguiram-se os Biscoitos crocantes de amêndoa e terminamos com esta terceira receita, de Ovos crocantes. Estes ovos com uma crosta crocante são extremamente saborosos, conquistam qualquer paladar e compõem uma boa refeição para quebrar o jejum.

As sementes são extremamente nutritivas e adaptam-se a qualquer prato. Adicione-as aos ovos para criar uma textura crocante. Estes ovos podem ser uma boa opção para quebrar o jejum com fatias de abacate e salmão fumado.

Ovos crocantes

Ingredientes:

15 g de farinha de amêndoa ou farinha de sementes de girassol

8 g de sementes de linhaça

8 g de sementes de sésamo brancas e pretas

3 g de sementes de girassol

2 ovos

2,5 g de curcuma em pó

Pimenta-preta

Sal marinho q.b.

5 g de óleo de coco ou manteiga ghee (para pincelar a frigideira)

Procedimento:

1. Numa tigela, misture todos os ingredientes secos. Bata os dois ovos à parte e tempere com sal e pimenta. Reserve.

2. Numa frigideira antiaderente, pincele com um pouco de manteiga ghee, deixe aquecer em lume médio-baixo. Polvilhe e espalhe a mistura das farinhas e sementes por todo o fundo. Por cima, coloque os ovos batidos e rode a frigideira para cobrir totalmente o seu fundo.

3. Assim que os ovos cozerem e formarem uma crosta à volta da frigideira, com a ajuda de uma espátula, dobre ao meio. Sirva com abacate fatiado.

