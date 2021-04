Influencers podem ser perigosos por infernizarem a relação das pessoas com a alimentação”

Os mitos em torno da alimentação são o tema do livro Os Novos Mitos que Comemos , do nutricionista Pedro Carvalho, lançado nesta sexta-feira.

O pequeno-almoço é mesmo a refeição mais importante do dia? O pão engorda? O colesterol é uma farsa? O jejum intermitente faz bem ou é apenas mais uma dieta da moda? Já teve estas dúvidas no que toca à alimentação? Desde 2011, o nutricionista Pedro Carvalho esclarece estas e outras questões nas suas crónicas regulares no PÚBLICO. Os Novos Mitos que Comemos é o seu quinto livro e chega esta sexta-feira às livrarias.