Designer Ana Rita de Sousa vence Sangue Novo na ModaLisboa

A designer de moda Ana Rita de Sousa venceu hoje o prémio principal do concurso Sangue Novo, da 56.ª edição da ModaLisboa, destinado a finalistas de cursos superiores de Design de Moda e jovens designers em início de carreira.

De acordo com a organização do evento, que abriu portas na quinta-feira e só em formato digital, a proposta Ardnes, de Ana Rita de Sousa, recebeu o prémio ModaLisboa em parceria com a escola italiana Polimoda: um mestrado em Design de Moda ou em Design de Colecção e o valor de 3500 euros.

Actualmente a estagiar no atelier do designer Luís Buchinho, a jovem Ana Rita de Sousa é formada em Design de Moda, pelo Modatex Porto, e estudou Realização Plástica do Espectáculo, na Escola Artística de Soares dos Reis, na mesma cidade.

O prémio ModaLisboa em parceria com a Tintex Textiles, uma residência de três semanas naquela empresa e dois mil euros, foi atribuído a João Januário, com o projeto Fora de Jogo. Já o prémio do público, no valor de 1500 euros e atribuído nesta edição pela primeira vez, foi para Rafael Ferreira.

Além destes três concorrentes, eram também finalistas do Sangue Novo Andreia Reimão e Ari Paiva. Os cinco finalistas foram escolhidos na edição de Outubro passado da ModaLisboa. Cada um recebeu mil euros para preparar a colecção que apresentou nesta quinta-feira.

A 56.ª edição da ModaLisboa, que decorre até domingo e durante a qual serão apresentadas colecções de mais de 20 marcas e designers, pode ser acompanhada através de ecrãs de computadores, telemóveis ou televisões. Todas as informações sobre os horários e sobre como acompanhar a 56.ª edição podem ser consultadas no site do evento que celebra a moda nacional.