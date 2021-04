Afinal Jennifer Lopez e Alex Rodriguez vão mesmo separar-se

A cantora e actriz Jennifer Lopez e a ex-estrela do beisebol dos New York Yankees Alex Rodriguez cancelaram o noivado porque a relação funciona melhor como amizade do que outra coisa. “Somos melhores como amigos”, anunciaram nesta quinta-feira, menos de um mês após terem negado que o seu relacionamento de quatro anos não estava a correr bem.

“Percebemos que somos melhores como amigos e esperamos continuar assim”, disseram Lopez, 51, também conhecida por seu apelido J.Lo, e Rodriguez, 45, conhecido como A-Rod, num comunicado conjunto. “Continuaremos a trabalhar juntos e a apoiarmo-nos, um ao outro nos nossos negócios e projectos conjuntos”, disse o casal.

A actriz e o atleta formaram, nos últimos anos, um dos mais famosos casais de celebridades dos Estados Unidos. Por vezes, eram chamados de J-Rod, uma mistura do primeiro nome da cantora e do apelido do jogador. O casal anunciou ainda que não vai falar mais sobre a separação por respeito aos filhos de relacionamentos anteriores.

“Desejamos o melhor um para o outro e para os filhos de um e de outro. Por respeito para com eles, o único outro comentário que temos a fazer é agradecer a todos os que enviaram palavras gentis e apoio”, referiram ainda Lopez e Rodriguez.

Foto O casal estava junto desde 2017 Reuters

Em Março, o casal veio a público negar as notícias de que estavam separados, dizendo apenas que estavam a “resolver algumas coisas”. Então, o site de celebridades TMZ, o Page Six do New York Post e várias outras páginas de notícias de entretenimento citaram fontes não identificadas próximas do casal, dizendo que o par tinha cancelado o noivado.

Rodriguez e a cantora de Love Don't Cost a Thing, que cantou na posse do presidente dos EUA Joe Biden, em Janeiro, começaram a namorar no início de 2017 e anunciaram o seu noivado em Março de 2019. No final do ano passado, Lopez disse que tinham adiado o casamento duas vezes por causa da pandemia.

Jennifer Lopez começou a sua carreira como bailarina e cantora, e produziu e protagonizou o filme Hustlers, em 2019, tendo já aparecido como actriz noutros filmes e séries de televisão. Já Alex Rodriguez retirou-se em 2016 após uma carreira de 22 anos em que atingiu 696 home runs, colocando-o em quarto lugar no ranking de home run de todos os tempos da Major League Baseball.