Alfândega da Fé faz a Festa da Cereja no mercadinho e online

Nasce o Mercadinho Cereja&Co., que além de plataforma de vendas online irá propor actividades ao ar livre: entre gastronomias, paddle nos Lagos do Sabor, BTT e caminhadas, animação virtual e até a meia maratona da cereja.

A Festa da Cereja, que decorre anualmente em Alfândega da Fé, assume este ano novo formato com actividades online e presenciais durante mais de um mês, entre 8 de Maio e 13 de Junho, informou a organização.

A promotora do evento anual é a Câmara de Alfândega da Fé, que, depois de no ano anterior ter cancelado o formato tradicional por causa da pandemia, decidiu este ano “reinventar” o certame “alargando o espaço, o âmbito e as actividades, apresentando-se numa configuração nova e criativa”.

Da experiência do ano passado nasce agora o “Mercadinho Cereja&Co., que vai incluir uma plataforma de vendas online [a disponibilizar em breve aqui]​ e um conjunto de actividades ao ar livre, para dar continuidade à política da autarquia de promoção e valorização do território e dos seus produtos endógenos”, refere-se em comunicado.

O “mercadinho” abre a 8 de Maio e prolonga-se pelos fins-de-semana seguintes até aquele que anualmente era reservado à Festa da Cereja, concretamente de 11 a 13 de Junho, neste concelho do distrito de Bragança.

“Durante seis fins de semana consecutivos e nos feriados, Alfândega da Fé apresentará uma mostra dos produtos locais, de excelente qualidade, destacando-se a cereja de Alfândega da Fé”, concretiza a autarquia.

Paralelamente, será “lançada uma plataforma para vendas online dos produtos locais onde será feita também referência à gastronomia, alojamento, eventos”, entre outros atrativos locais, para promoção do território.

O município informa ainda que “está também a preparar um programa alternativo para assinalar a Festa da Cereja, que inclui fins-de-semana gastronómicos, um encontro de paddle nos Lagos do Sabor, provas de BTT, percursos pedestres, animação virtual e a meia maratona da cereja”.

Estas iniciativas serão programas em função da situação epidemiológica nessas datas.

A cereja tornou-se no símbolo de Alfândega da Fé, que não é o maior produtor nacional do fruto, mas fez dele uma atracção gastronómica e turística.

Há 38 anos que a feira e festa se repetem anualmente, servindo também de montra a outros produtos regionais.

Esta cultura serviu também de exemplo à aposta da autarquia em fixar jovens no concelho através da agricultura. Há quatro anos, o município avançou com o arrendamento de terras a jovens agricultores para plantarem pomares de cereja e foram feitos quatro investimentos que alargaram a área de produção em mais 25 hectares.

O município tem ainda a expectativa de alcançar nos próximos meses a certificação da cereja com a atribuição de Indicação Geográfica Protegida (IGP).