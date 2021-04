Prazo para empresas pedirem apoio a fundo perdido alargado até 30 de Abril

Subsídios do programa Apoiar podem ser pedidos até ao final do mês ou até ao fim da dotação.

O prazo para as empresas em crise poderem pedir apoios a fundo perdido terminava nesta sexta-feira, mas a entidade gestora do programa Apoiar, o Compete, vai publicar durante o dia de hoje um aviso a informar que a nova data-limite passa a ser 30 de Abril.

Os novos avisos, que aumentarão os prazos para os programas Apoiar, apoiar Restauração, Apoiar Rendas e Apoiar + Simples, ainda não constam na página do Compete, mas esta entidade já colocou um alerta na rede Facebook. Ao PÚBLICO, a informação foi confirmada pelo Ministério da Economia, dando conta do alargamento do prazo, mantendo-se contudo a dotação (1100 milhões de euros).

O período de candidaturas está no entanto limitado pela capacidade financeira, podendo ser encurtado se for esgotada a dotação deste programa de apoio à liquidez nas empresas mais afectadas pela pandemia.

Mantêm-se também em vigor as mesmas regras fixadas na última revisão, feita a 24 de Março, que permitiu reforçar o apoio a empresas com quebras de facturação superiores a 50% e aumentar os limites máximos do subsídio. Nessa altura, dado o impacto do segundo confinamento na actividade económica, o Governo alargou o âmbito sectorial das actividades económicas.

As pequenas e médias empresas, bem como empresas com mais de 250 trabalhadores mas menos de 50 milhões de facturação, são elegíveis ao Apoiar e Apoiar Rendas, ao passo que os empresários em nome individual sem contabilidade organizada podem recorrer ao Apoiar + Simples.