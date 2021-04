Governo assume injecção mais baixa no Novo Banco

No Programa de Estabilidade, está fixada uma despesa de 430 milhões de euros no Novo Banco este ano. Um valor que fica abaixo do previsto no OE 2021 e do pedido feito pelo Novo Banco. TAP custa 930 milhões.

O Programa de Estabilidade 2021-2025, entregue no Parlamento durante a madrugada de sexta-feira, prevê que as injecções no Novo Banco parem a partir de 2021 e que o valor previsto para este ano seja de 430 milhões de euros. Um número que fica aquém do pedido do Novo Banco e do previsto no Orçamento do Estado (OE).

O primeiro cálculo do Governo para a despesa com o Novo Banco em 2021 apontava para um empréstimo do Fundo de Resolução na ordem dos 467 milhões de euros, previsto no OE 2021, executado pelos bancos privados com cobertura do Estado. No entanto, este valor ficou bloqueado no Parlamento depois de uma coligação dos partidos da oposição que forçou o ministro das Finanças a retirá-lo da versão final. Surge agora no mapa orçamental do executivo até 2025, mas 37 milhões abaixo do previsto e só para 2021, não prevendo nenhuma injecção nos anos seguintes (apesar de a almofada que enquadra estas injecções ainda ter uma margem de 300 milhões para esgotar)

O valor previsto no Programa de Estabilidade fica também abaixo do pedido de quase 600 milhões feito pela gestão de António Ramalho, na sequência dos prejuízos acima de mil milhões registados em 2020. Um pedido que tanto o Fundo de Resolução, como o ministro das Finanças e até o primeiro-ministro consideraram que era exagerado.

A injecção deverá concretizar-se no princípio de Maio, depois de ser conhecida a auditoria do Tribunal de Contas à actuação da gestão do banco, e independentemente do chumbo parlamentar, dado que o Governo tem ferramentas orçamentais para a executar, apesar de a verba não ter ficado prevista em nenhuma gaveta do OE 2021.

TAP com 930 milhões

Na tabela das despesas anuais a executar até 2025, o Programa de Estabilidade contempla um gasto de 930 milhões de euros na TAP. Um valor que fica igualmente abaixo do previsto inicialmente. O Governo previa uma injecção de um valor mínimo de 970 milhões através de um empréstimo com garantia do Estado a concretizar pela companhia, que soma ao apoio de 1200 milhões que o Estado já garantiu até agora.

Para além destes 970 milhões – que podem ser feitos de forma directa se a TAP não conseguir financiar-se no mercado com taxas competitivas - não está previsto no Programa de Estabilidade nenhuma injecção adicional nos próximos anos.

O apoio de 1200 milhões que já foi gasto para manter a TAP a funcionar durante a forte crise que atravessa a aviação, vão ser convertidos em capital, ficando o Estado com quase 100% da empresa. O plano de reestruturação prevê ainda necessidades entre 2,1 e 2,5 milhões de euros até 2024 que podem exigir novos esforços do Estado, mas sobre este eventual apoio adicional o Programa de Estabilidade não faz qualquer referência.