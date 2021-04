O PRR e o país que queremos ser

Entre os primeiros esboços do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que o Governo desvendou e o documento que ontem foi apresentado ao Presidente da República há toda uma mudança nas prioridades políticas que merecem aplauso e reflexão. Do primeiro momento até à versão final, o Governo afastou-se da receita estatista do Bloco, do PCP e da ala esquerda do PS e num assomo de realismo encarou o grande problema de Portugal das últimas décadas: o da sua competitividade económica.