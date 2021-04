Telma Monteiro garante medalha nos Europeus ao apurar-se para a final

A judoca Telma Monteiro garantiu uma medalha nos Europeus de Lisboa, ao apurar-se para a final dos -57kg, ao derrotar a kosovar Nora Gjakova, por “ippon”, após mais de 10 minutos de combate.

Telma Monteiro vai lutar pelo título europeu, quando já tem cinco, e por aquela que será a 15.ª medalha da sua carreira na competição continental, na qual soma cinco ouros, duas pratas e sete bronzes.

Frente a Nora Gjakova, quarta do mundo e a mais cotada dos -57kg em Lisboa, Telma Monteiro, 10.ª, garantiu a passagem à final já no prolongamento, com mais seis minutos de “luta” no “golden score” e mais quatro no tempo regulamentar.

A melhor judoca portuguesa de todos os tempos arranjou forças numa fase em que Monteiro e Gjakova tinham dois castigos e um terceiro ditava a eliminação.

Sem que nenhuma visse um terceiro ‘shido’, Telma Monteiro conseguiu projectar Gjakova já para lá dos 10 minutos de combate, numa luta em que portuguesa teve cedo um toque, que a deixou a sangrar do nariz.

A kosovar não conseguiu também tirar vantagem de dois castigos iniciais da judoca lusa, e acabou em dificuldade, sem conseguir atacar e também ela a sofrer as penalizações, a última já na fase do prolongamento.

O triunfo na meia-final, depois de ter deixado a experiente austríaca Sabrina Filzmoser (waza-ari) e a belga Mina Libeer (ippon) pelo caminho, permite a Telma continuar a bater recordes, desta vez por chegar à 15.ª medalha em Europeus, faltando apenas saber a “cor”.

Na história, a judoca do Benfica torna-se a primeira a conseguir um número recorde de 15 medalhas participando em apenas uma categoria em cada campeonato - a alemã Barbara Classen tem 15, mas acumuladas com a categoria de Open e nos -72kg.

A adversária de Telma Monteiro na final desta sexta-feira será a eslovena Kaja Kajzer (15.ª), com quem a judoca portuguesa combateu apenas uma vez e perdeu em 2018, no Grande Prémio de Telavive.

Mais cedo, João Crisóstomo, dos -66kg, também esteve em destaque entre os nove judocas portugueses que entravam em competição no primeiro dia dos Europeus, com o atleta da Universidade Lusófona a bater uma série de favoritos.

O judoca, 63.º do mundo, eliminou o polaco Patrick Wawrzyczek (54.º), por “waza-ari”, o azerbaijano Nijat Shikhalizada (21.º), por “ippon”, e o espanhol Gaitero Martin (nono), por “ippon”, antes de perder com o italiano Manuel Lombardo, terceiro do ranking mundial.

Na luta pelo bronze, Crisóstomo vai defrontar o bielorrusso Dzmitry Minkou (39.º), que, mais cedo, eliminou André Diogo.