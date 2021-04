Telma Monteiro campeã da Europa de judo pela sexta vez

Telma Monteiro conquistou nesta sexta-feira, pela sexta vez, a medalha de ouro no Campeonato da Europa de judo. Em Lisboa, na categoria de -57kg, a judoca portuguesa bateu a eslovena Kaja Kajzer na final e arrecadou a 15.ª medalha em Europeus.

Aos 35 anos, Telma Monteiro continua a dar cartas no panorama do judo internacional. Depois de ter já garantido uma medalha, ao apurar-se para a final (num percurso com vários golden score), a judoca de Almada voltou a precisar do ponto de ouro para conseguir o título.

E fê-lo com um ippon aos 39 segundos do desempate por golden score, num movimento que deixou Kaja Kajzer no chão e que, de certa forma, serviu de resposta a uma derrota que já havia sofrido diante da mesma adversária.

Esta sexta medalha de ouro em Europeus junta-se às duas de prata e às sete de bronze que já venceu ao longo da carreira nesta competição - já havia sido campeã em Tampere (2006), Belgrado (2007), Tbilissi (2009), Cheliabinsk (2012) e Baku (2015).