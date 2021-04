Rublev supera Nadal em terra batida

Andrey Rublev cresceu tendo Rafael Nadal como referência e só muito recentemente acreditou que podia vencer o ídolo. Uma exibição de enorme qualidade nos quartos-de-final do Rolex Monte-Carlo Masters confirmou os progressos do russo que acreditou que podia derrotar o “rei da terra batida” no principado onde o espanhol conquistou 11 títulos. E pela primeira vez desde que debutou no torneio monegasco, em 2003, Nadal perdeu um terceiro set.