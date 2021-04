Judo: João Crisóstomo vence medalha de bronze nos Europeus

Judoca português venceu bielorrusso Minkou no combate pelo derradeiro lugar do pódio.

O judoca português João Crisóstomo conquistou, nesta sexta-feira, a medalha de bronze nos Europeus de judo que decorrem em Lisboa, na categoria de -66kg. É a segunda medalha obtida por Portugal na competição, depois de Telma Monteiro se ter qualificado para a final de -57kg.

Foi mais um combate decidido no golden score para Crisóstomo, que teve um dia extenuante. Com uma ponta final de grande qualidade, o judoca de 26 anos levou de vencido o bielorrusso Dzmitry Minkou nos derradeiros instantes, aos 4m32s.

Antes, o atleta da Universidade Lusófona já tinha contrariado o favoritismo de outros adversários. O actual 63.º do mundo começou por eliminar o polaco Patrick Wawrzyczek (54.º), por waza-ari, depois afastou o azerbaijano Nijat Shikhalizada (21.º), por ippon, e de seguida o espanhol Gaitero Martin (nono), por ippon, nos quartos-de-final.

No embate diante do italiano Manuel Lombardo, terceiro do ranking mundial, João Crisóstomo acabaria por ceder, sendo relegado para o combate para a medalha de bronze, no qual se superiorizou ao bielorrusso Dzmitry Minkou (39.º), que, mais cedo, havia eliminado André Diogo.