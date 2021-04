Jorge Jesus “iliba” Eustáquio e ignora Pepe

Treinador do Benfica quer superar o Gil Vicente para poder discutir directamente com os rivais FC Porto e Sporting a classificação final da Liga.

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, recuou na opinião sobre o lance que ditou a expulsão de Eustáquio no confronto com o Paços de Ferreira e não quis reagir às críticas de Pepe, limitando-se a sorrir e a admitir que o defesa portista tem "grande moral”.

O “capitão” do FC Porto declarou, em entrevista ao semanário Novo, que se sentiu “envergonhado” por ver Jorge Jesus afirmar que o médio do Paços de Ferreira teve intenção de magoar Julian Weigl, para além de não ter comentado as faltas sobre Corona no clássico entre “águias” e “dragões”.

O técnico benfiquista optou por não responder directamente a Pepe, limitando-se a rectificar a posição assumida no final do jogo, em que acusou Eustáquio de ter feito uma entrada intencional para atingir o alemão.

“Vi o lance no campo e revi, no final, as imagens... à pressa. Agora, depois de analisar melhor o lance, percebi que não houve intenção. A perna de apoio escorregou, desequilibrou-se e atingiu o Julian, sem intenção”, admitiu Jorge Jesus, deixando Pepe sem resposta.

“Comentar o que o Pepe disse sobre uma jogada destas? Grande moral”, ironizou.

Na véspera de receber o Gil Vicente, uma “equipa organizada, com intensidade alta e difícil de bater”, segundo as palavras de Jorge Jesus, o treinador do Benfica colocou a questão classificativa em perspectiva.

“Para chegarmos ao primeiro lugar, dependemos de terceiros”, mas só dependemos de nós para conseguirmos o segundo lugar”.

"Às vezes, os jogos que parecem fáceis tornam-se difíceis. O que nos agrada é que temos dois jogos contra os nossos rivais. E é nisso que nos baseamos, no que podemos controlar", vincou, numa altura em que o Benfica soma seis vitórias consecutivas e está sem sofrer golos há sete jogos.

“As equipas têm momentos melhores e piores durante uma época. O Benfica fez alguns jogos interessantes. Mas no somatório, não foi a melhor equipa. O melhor é o Sporting, que está na frente”.

O Benfica recebe o Gil Vicente este sábado, às 18 horas, em partida da 27.ª jornada da I Liga, podendo igualar, provisoriamente, o FC Porto, que visita, no domingo, o Nacional da Madeira.