Covid-19: Federações pagam testes para agilizar retoma do desporto

Reinício dos treinos da formação depende de um rastreio prévio a todos os atletas. Organismos substituem-se aos clubes para suportar custos do processo.

No melhor dos cenários, a próxima segunda-feira assinalará o regresso aos treinos de mais de 100 mil jovens atletas que estão inactivos desde o início do segundo período de confinamento em Portugal. Entre futebol e as principais modalidades de pavilhão, será a janela de desconfinamento mais concorrida para o desporto, que obrigará a um esforço logístico acrescido, tendo em conta a necessidade de testagem aplicada aos escalões de formação. Uma tarefa que várias federações estão a tentar simplificar, custeando e entregando os testes necessários junto dos clubes.