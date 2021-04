Marco Oliveira revela primeiro tema do seu disco com José Mário Branco

Cantautor e fadista, Marco Oliveira estava a trabalhar com José Mário Branco (como produtor) no seu novo disco quando, subitamente, ele nos deixou, na noite de 18 para 19 de Novembro de 2019, aos 77 anos. Passado mais de um ano, chega agora a vez de tal disco ver a luz a do dia. Sairá em Maio, editado pela Sony, e o primeiro tema do álbum chega agora às plataformas digitais.

Chama-se Nenhum de nós e, acerca dele, Marco Oliveira escreveu estas palavras: “As pessoas é que fazem as canções. Quando as partilhamos, elas deixam de ser nossas. Chegou finalmente o momento de deixar ir. Nenhum de nós é um fado que escrevi sobre um longo adeus. Foi um daqueles raros momentos em que a música e a letra nascem na mesma noite. A primeira vez que mostrei este tema ao José Mário Branco, ele disse: ‘Isto é o medo da paixão. O medo de seguir em frente. Aqui estás o tempo todo a dizer: olha o que nos aconteceu...’ Antes de entrar em estúdio, nas minhas notas apontei que seria o medo de enfrentar o futuro e guardar aquilo que nos fica por dizer, as cartas que não chegámos a enviar, as palavras suspensas entre duas pessoas. Este fado acaba por contar a história de um adeus inacabado. Espero que gostem!”

Nascido em Lisboa, em 1988, Marco Oliveira estudou guitarra clássica no Conservatório Nacional e frequentou a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Até à data, lançou dois álbuns em nome próprio: o primeiro, Retrato, gravou-o com 20 anos, em 2008, o mesmo ano em que recebeu o prémio Francisco Carvalhinho, atribuído pela Casa da Imprensa. O segundo, Amor é Água Que Corre, foi editado em 2016, já com algumas composições de sua autoria (letra e música) como Fado à janela, Prelúdio da despedida, Canção de fé ou Valsa da despedida. Com actuações em vários países e festivais, Marco Oliveira participou também em espectáculos com Os Músicos do Tejo (nomeadamente From Baroque To Fado, A Journey Through Portuguese Music, em 2016, com Ricardo Ribeiro e Ana Quintans) e tem vários projectos com a actriz Ana Sofia Paiva.

O tema agora revelado, Nenhum de nós, tem letra e música de Marco Oliveira (Fado Alexandrino de Sesimbra), e com ele, na voz e guitarra clássica, estão Ricardo Parreira, na guitarra portuguesa, e Carlos Barretto, no contrabaixo. O vídeo, filmado no espaço SITIO em Lisboa, em Fevereiro de 2021, foi realizado por Aurélio Vasques, com assistência de João Leão.

Quanto ao disco, foi gravado entre 4 e 18 de Novembro de 2019 nos estúdios da Valentim de Carvalho e teve produção e direcção musical de José Mário Branco, com “a cumplicidade inestimável de Manuela de Freitas”, escreve Marco Oliveira no texto em que o anuncia. “Em breve espero dar-vos a conhecer todos os temas e partilhar convosco a enorme aprendizagem que foi trabalhar em parceria com o José Mário. A edição deste disco é feita em sua memória.”