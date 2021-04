Viagem a um Portugal desconhecido

Vemos e estranhamos: soul e funk em Portugal? Nos anos 1970? É conhecido o nacional cançonetismo, a música de intervenção, as experiências prog, a música dos cantautores, a tradição adaptada ao contexto rock, a música tradicional, o hard-rock, a música de fusão e semelhantes. Agora, soul e funk? Eis o país que nos devolve o espelho de Costa Nova II — Atlantic Soul & Funk Gems From Portugal 71-79, fascinante compilação online, editada no início deste ano e disponível no Bandcamp, segundo lançamento da misteriosa Costa Nova Records que se revelara no início de 2020 com outra compilação, essa dedicada aos anos 1980, intitulada Costa Nova — Atlantic Disco & Boogie Gems From Portugal 82-89.