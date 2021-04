Sexta, na TV: Amor, Vice, judocas em competição e Carlos do Carmo em nota de despedida

CINEMA

Vice

Nos Studios, 21h15

Escrito e realizado por Adam McKay, e protagonizado por Christian Bale, Vice é um filme biográfico sobre o percurso pessoal e político de Dick Cheney, o poderoso vice-presidente dos EUA que ocupou o cargo nos anos de governação de George W. Bush. Nomeado para oito Óscares, ganhou um, pela caracterização.

A Nota Perfeita

TVCine Top, 21h30

Comédia dramática realizada por Nisha Ganatra, segundo um argumento de Flora Greeson. Maggie Sherwoode (Dakota Johnson) é a orgulhosa e sobrecarregada assistente de Grace Davis (Tracee Ellis Ross), uma lendária cantora que, mesmo sem lançar discos há quase uma década, ainda tem os concertos esgotados. O sonho de Maggie é tornar-se produtora musical. Por isso, no pouco tempo livre que lhe resta, faz arranjos de músicas de Grace. Um dia, surge a oportunidade por que tanto esperava.

O Amor É Lindo... Porque Sim!

RTP1, 00h59

Amélia está a viver um momento particularmente difícil da sua vida. No próprio dia do seu aniversário, não só perde o emprego como é abandonada por Mauro, o namorado. A mãe, Gigi, ganha dinheiro como vidente e Cátia, a irmã, é uma actriz desempregada que luta por mostrar o seu valor. Quando Amélia arranja um novo emprego numa tasca lisboeta e a sua voz é descoberta pela dona do estabelecimento tudo se altera. Vicente Alves do Ó realiza esta comédia portuguesa com interpretações de Inês Patrício, Maria Rueff, João Maria, Carolina Serrão, Ana Brito e Cunha e Sílvia Rizzo.

Amor

RTP2, 23h01

Georges e Anne são dois professores de música reformados que já passaram dos 80. Têm uma vida cultural activa e sentem-se felizes e realizados, até ela ter um acidente cardiovascular. Fica paralisada de um braço, torna-se dependente dos outros e caminha para a demência. Face a esta situação sem retorno, os dois vão ter de aprender a lidar com a consciência do fim que se aproxima. O filme de Michael Haneke valeu-lhe, entre outras distinções, a sua segunda Palma de Ouro em Cannes e o Óscar de melhor filme internacional.

DOCUMENTÁRIOS

Príncipe Filipe de Edimburgo: A Criação de Um Rei

Odisseia, 22h31

Numa homenagem ao príncipe Filipe, marido de Isabel II, que morreu há uma semana, passa este documentário “que revela, pela primeira vez”, anuncia o canal, “a história interna das tensões que colocariam enorme pressão sobre o casamento real”. Logo a seguir, às 23h20, A Coroação lembra o início do longo reinado dela, a 2 de Junho de 1953, comentado pela própria rainha.

E Ainda... Em Estúdio

RTP1, 23h59

No dia em que chega aos escaparates o disco E Ainda…, o derradeiro legado musical de Carlos do Carmo (1939-2021), chega também este documentário, que acompanhou o processo de gravação. Reencontramo-lo em estúdio, a cantar palavras de autores como Hélia Correia, Herberto Helder, Júlio Pomar, José Saramago, Vasco Graça Moura, Sophia de Mello Breyner ou Jorge Palma. A nota de despedida ocupou-o ao longo de dois anos e meio, depois de se ter retirado dos palcos a 9 de Novembro de 2019 (ano em que cumpriu 80 anos), com um último concerto no Coliseu dos Recreios de Lisboa.

The Year the Earth Changed

Apple TV+, streaming

David Attenborough apresenta um documentário com imagens únicas do ano da pandemia, o lado solar do confinamento – os pássaros a chilrear nas metrópoles, capivaras nos subúrbios, baleias no Alasca... No fundo, a prova de como ligeiras alterações no comportamento e presença humanas afectam enormemente o planeta. Também sugere mudanças futuras para manter o equilíbrio humano-natureza.

DESPORTO

Judo: Campeonato da Europa

RTP2, 15h45

Directo. Os medalhados Telma Monteiro, Jorge Fonseca e Rochele Nunes estão entre os 362 judocas, oriundos de 45 países, que participam na competição europeia da modalidade, que está a decorrer na Altice Arena, em Lisboa, até domingo. Ao longo dos três dias, em emissões comentadas por Carlos Ramos, o canal público transmite em exclusivo os combates e outros momentos especiais, como a atribuição, amanhã, da medalha de mérito a Monteiro.

INFANTIL

Doraemon e a Ilha do Tesouro

Boomerang, 19h55

Estreia de uma nova aventura em filme de Doraemon e seus amigos, desta vez inspirada no clássico A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. A partir do momento em que embarcam numa viagem pelo mar das Caraíbas, mergulham em todo o tipo de peripécias, incluindo as surpresas que lhes reserva uma ilha misteriosa.