Profissionais da Cultura alertam para risco de aprovação prematura de estatuto

António Costa e Graça Fonseca anunciaram que o novo estatuto será aprovado no Conselho de Ministros de 22 de Abril. Associações do sector foram ao Parlamento reclamar que as medidas discutidas e apresentadas até agora estão ainda desadequadas da realidade.

Associações representativas de trabalhadores da Cultura alertaram esta sexta-feira o Parlamento para o risco de aprovação prematura do estatuto profissional do sector, anunciada para o Conselho de Ministros do próximo dia 22, pelo líder do Governo, António Costa.