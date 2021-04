A primeira aventura de Mary Russell e de Sherlock Holmes, por Laurie R. King

Sherlock Holmes está reformado e completamente dedicado ao estudo das abelhas quando uma adolescente, Mary Russell, impressiona o detective com a sua inteligência, ousadia e vivacidade. É este o ponto de partida para a série de livros que a escritora Laurie R. King criou com a dupla. O Sacrifício da Rainha é publicado na Saída de Emergência e chegou quinta-feira às livrarias portuguesas. Início do primeiro capítulo intitulado Duas Figuras Maltrapilhas.