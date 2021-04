Mare of Easttown, a série que tornou Kate Winslet quase insuportável

Kate Winslet ainda tem o casaco de Mare, a detective de Easttown que encarna a partir de segunda-feira na HBO Portugal. “De vez em quando visto-o e...”, suspira, assumindo o peculiar sotaque americano do condado de Delaware que usa na mini-série. “Digo ‘Ah, assim está melhor’”. O drama criminal Mare of Easttown é uma das estreias do ano, um ano marcado (tal como a série) pela pandemia. Ambos estão repletos de dor e perda. E se este estudo a carvão de uma cidadezinha abalada pela morte da juventude pode parecer um destino televisivo pouco convidativo como fuga ao negrume da realidade, a verdade é que a personagem até ajudou a actriz a lidar com a covid-19. “Mare tornou-se uma espécie de alter-ego para mim, nunca me tinha acontecido. Não sei se o meu marido adorou”, ri-se. É que Mare é quase insuportável.