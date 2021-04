Joseph Losey, um cineasta na sombra

Joseph Losey foi um dos nossos “international art house men” nas décadas de 60 e 70. Descendente de uma família protestante, nascido em 1909 em La Crosse, Wisconsin, EUA, onde foi colega de liceu de Nicholas Ray, exilou-se na Europa nos anos 50, perseguido pela Caça às Bruxas do Comité das Actividades Anti-Americanas que passara a pente fino o seu curriculum vitae dos anos 30 — contactos com o teatro de vanguarda russo, experiência com o Living Newspaper, amizade e colaboração com Bertolt Brecht... Tornar-se-ia então um dos símbolos de um empreendimento internacional de prestígio: o “cinema europeu”. No tempo em que se constituíra como língua franca falada com uma vasta plateia e com um star system mais do que disponível.