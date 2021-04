Rui Pedro Galão: “Não me surpreenderia que tivéssemos que tomar várias doses” da vacina anticovid

O investigador da King’s College de Londres Rui Pedro Galão admite que a vacina da covid possa vir ser administrada no futuro como as vacinas da gripe e sublinha, em entrevista, que “à medida que a população é vacinada, a possibilidade de surgirem novas variantes perigosas também diminui”

Rui Pedro Galão começou 2020 a preparar do seu próprio laboratório no King’s College de Londres, mas a pandemia veio alterar os planos. Desde então tem aproveitado a experiência adquirida ao longo de vários anos a estudar o vírus da sida e o do ébola para ajudar a compreender melhor o SARS-CoV-2. O especialista em doenças infecciosas português fala ao PÚBLICO sobre o que podemos esperar nos próximos meses da pandemia e detalha características do novo coronavírus que ainda intrigam a comunidade científica.