Infecções prévias do SARS-CoV-2 não protegem completamente jovens da reinfecção, avisa estudo

Um estudo observacional acompanhou as infecções de SARS-CoV-2 em membros saudáveis do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, sobretudo nos indivíduos entre os 18 e os 20 anos. As conclusões são apresentadas esta quinta-feira na revista científica The Lancet Respiratory Medicine: os participantes que não foram infectados com o coronavírus têm um risco cinco vezes maior de o vir a ser do que aqueles que já tinham tido antes a infecção. Contudo, também se viu que os anticorpos de uma infecção anterior dão alguma protecção para uma reinfecção, mas não garantam uma imunidade total. Por isso, reforça-se a importância da vacinação também para quem já esteve infectado.