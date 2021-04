Dois anos depois do incêndio, como se está a reerguer a Catedral de Notre-dame?

A 15 de Abril de 2019 um incêndio destruiu boa parte da Catedral de Notre-dame, na capital francesa. Desde então, foram angariados mais de 830 milhões de euros para ajudar na recuperação desta catástrofe, que tomou de surpresa a Europa e o mundo. A ministra da Cultura francesa, Roselyne Bachelo, já prometeu que a reabertura ao público acontecerá em 2024, cumprindo assim o objectivo estabelecido pelo Presidente francês em 2019.

Até ao fim do Verão, os responsáveis pela recuperação deste monumento, símbolo da arquitectura gótica, dizem que ficará concluída a fase de consolidação da estrutura do edifício. Poderão, então, começar os trabalhos de restauração. Veja as imagens.